中島健人が主演するドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』が、NHK総合にて2026年春から放送されることが決まった。中島はNHKドラマ初主演。【動画】中島健人、HANA「ROSE」のコラボダンスにファン歓喜！「遂にセクシーローズがやってきたあああああ」町田そのこの同名小説シリーズを実写化する本作は、北九州市・門司港にあるコンビニを舞台に、超イケメン店長とワイルドな謎の男がさまざまな無理難題を気分爽