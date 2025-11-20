２０日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、大分市佐賀関で１８日夕に発生した大規模火災を報じた。建物１７０棟以上、約４万８９００平方メートルが焼損した大火災について、１９日には現地からリポートしたキャスターの大越健介氏は、この日はスタジオから「大分市は延焼の恐れはなくなり、鎮圧状態になったと発表しました。しかし、火種を消し去る作業には時間がかかり、住民の立ち入り