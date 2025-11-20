「ココロとカラダの健康」への貢献を目指す味の素AGFは、贈り手の気持ちに寄り添い、コーヒーギフトを通じて贈り手と相手との関係がさらに温まる「語らいのひととき」を提供するカジュアルギフト4品種を、11月20日から、楽天味の素グループ公式ショップで先行発売する。ギフト市場は、日常ギフトなどの気持ちを伝えるカジュアルギフトの活性化により拡大している（味の素AGF調べ）。味の素AGFは、イベントを起点としそのシーンに合