友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身のまわりで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部はSNSでのまさかの出来事について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公には最近気になる人ができました。相手はSNSを通じて知りあった人。そんな彼と会うことになりましたが、待ちあわせ場所に現れたのは、なんと友だちであるメイの彼氏でした。このあと主人公