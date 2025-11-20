重厚感のある新グレード登場日産のアメリカ法人は2025年7月30日に、クロスオーバーSUV「ローグ」の2026年モデルを発表しました。このモデルは、日本では「エクストレイル」の名称で販売されている北米の主力SUVです。日産「ローグ ダークアーマー」（2026年モデル／北米仕様）【画像】超カッコいい！ これが日産の新「ミドルサイズSUV」です！（30枚以上）2007年の初代登場からファミリー層を中心に人気を博し、2020年に登場