Snow Manの目黒蓮さん（28）が20日、映画『ほどなく、お別れです』の完成報告会に登場。目黒さんの役への向き合い方を、浜辺美波さん（25）が絶賛しました。映画は、浜辺さん演じる清水美空が、葬儀会社にインターンとして入社し、目黒さん演じる葬祭プランナー・漆原礼二と出会い、“最高の葬儀”を目指していく物語です。■目黒蓮の役への向き合い方を浜辺美波が絶賛葬祭プランナーだけでなく納棺師としての顔をもつ役を演じた目