今回、Ray WEB編集部はSNSでのまさかの出来事について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公には最近気になる人ができました。相手はSNSを通じて知りあった人。そんな彼と会うことになったのですが、待ちあわせ場所に現れたのはなんと……！？待ちあわせ場所に現れたのは、なんとメイの彼氏でした！それに気づいた主人公は思わず背を向けてしまいます。このあと主人公はこの修羅場をどう乗り切るのでしょうか！？原案：Ray W