ラオスに滞在中の天皇皇后両陛下の長女、愛子さま。20日は首都ビエンチャンから離れ、ラオス北部の古都、ルアンパバーンを訪問されました。朝の、青いパンツスーツ姿から一転。ピンクと紫色の民族衣装に身を包まれた、天皇皇后両陛下の長女、愛子さま。ラオスを公式訪問中です。■滞在中2回目のお言葉ラオス語も20日は、国立博物館や、寺院を視察されました。「大変立派な仏像で心が洗われるような気持ちです」その後、県党書記