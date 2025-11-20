天皇皇后両陛下は20日午後、学習院大学にある「学習院ミュージアム」を私的に訪問し、大正天皇の后・貞明皇后に関する展示を鑑賞されました。天皇皇后両陛下は20日午後6時ごろ、東京・豊島区にある「霞会館記念学習院ミュージアム」を私的に訪問し、沿道にいた人たちににこやかに手を振られました。現在、このミュージアムでは特別展「貞明皇后と華族」が開かれていて、貞明皇后のゆかりの品や大正天皇が学習院在学中に着用してい