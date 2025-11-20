【ニューデリー共同】インド国家捜査局は20日、首都ニューデリーで10日に起きた車の爆発テロに関与した疑いで、医師3人を含む4人を逮捕したと発表した。いずれも武器弾薬を不法に所持したなどの別件で警察に既に逮捕されていた。テロ容疑の逮捕者はこれで計6人になった。国家捜査局は逮捕した4人がテロで「重要な役割を果たした」としているが、具体的な容疑は明らかにしていない。