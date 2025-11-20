来日中のドジャースのデーブ・ロバーツ監督が２０日、母の故郷・沖縄で講演会を行った。司会を務めたのは「報道ステーション」のスポーツコーナーを担当するフリーアナウンサーのヒロド歩美。「沖縄で行われたドジャース・ロバーツ監督の講演会．司会を担当しました．東京シリーズ以来の再会でした」と報告。英語でも「Ｉｔｗａｓｓｏｏｏｏｎｉｃｅｔｏｓｅｅｙｏｕａｇａｉｎ！！ＹｏｕｌｏｏｋＡＭ