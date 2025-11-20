【女子旅プレス＝2025/11/20】スターバックス コーヒー ジャパンは、全国初となる新幹線ホーム上の店舗を、JR新横浜駅の下り線ホーム上に11月21日（金）オープン。「Brewed to Go」のコンセプトを掲げ、オーダーパネルと完全キャッシュレス決済で出発前の時間を最適化し、挽きたての一杯で乗車のひとときを彩る。【写真】スタバ、新宿に新スタイルのカフェベーカリー出店◆史上初、新幹線ホーム上のスターバックス誕生「スターバッ