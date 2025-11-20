◆第３０回東京スポーツ杯２歳Ｓ・Ｇ２（１１月２４日、東京競馬場・芝１８００メートル）追い切り＝１１月２０、・美浦トレセン２戦目の未勝利戦を鮮やかに逃げ切ったコッツォリーノ（牡２歳、美浦・池上昌和厩舎、父シルバーステート）は、美浦・Ｗコースを単走。序盤から活気があり軽やかな脚さばき。最後は外ラチ沿いをスピード感十分に駆け抜け、５ハロン６６秒９―１２秒１をマークした。池上調教師は「予定よりは速い時