国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）は２０日、来年６月開幕の北中米Ｗ杯出場権をかけた同３月２６〜３１日に行われる大陸間プレーオフの組み合わせ抽選を実施した。イラク、ニューカレドニア、ボリビア、コンゴ、ジャマイカ、スリナムの６か国で２枠を争う。【Ｐａｔｈ１】ニューカレドニア―ジャマイカ…〈１〉コンゴ―〈１〉の勝者【Ｐａｔｈ２】ボリビア―スリナムイラク―〈２〉の勝者※Ｐａｔｈ１、２から各１か国ずつが出場権