女優の吉川愛、桜田ひよりが２０日、東京・練馬区の「ワーナーブラザーススタジオツアー東京―メイキング・オブ・ハリー・ポッター」のアンバサダーお披露目イベントに出席した。吉川は母の影響でファンになり、親子で「―スタジオツアー東京」を訪れたこともあるほど。アンバサダー就任はマネジャーと「ハリー・ポッター」のグッズの話をしている矢先にきたといい「けっこう大きめな柱に飛びついて」と喜びを表現した。