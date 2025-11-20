女優の桜田ひより、吉川愛が２０日、東京・練馬区の「ワーナーブラザーススタジオツアー東京―メイキング・オブ・ハリー・ポッター」のアンバサダーお披露目イベントに出席した。２人は７年来の友人で、吉川は「大好きな世界に囲まれながら大好きなひよりとお仕事ができてうれしい」と笑顔。多いときは週に４日会っていたそうで、桜田にとっては「ずっと相談に乗ってくれたり、何時間でも話したりお姉ちゃんのよう（な存