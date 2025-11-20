中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京11月20日】中国商務部の何咏前（か・えいぜん）報道官は20日の記者会見で、中国政府が日本に水産物輸入の一時停止を通知したとの報道について確認を求められ、次のように述べた。この問題について私には提供できる情報がない。しかし強調すべきは、日本の高市早苗首相の中国に関する誤った言論が、中国の人々の強い憤りを引き起こしているということだ。日本は感情を傷つけ