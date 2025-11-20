高市早苗首相が台湾有事の最悪ケースを想定して「存立危機事態になり得る」と国会発言し、中国側が猛反発している問題で、衆院予算委で高市発言を引き出した立憲民主党・岡田克也議員がＹｏｕＴｕｂｅで見解を述べた。７日の衆院予算委では岡田氏が質問に立ち、高市首相と２０分以上の論争。岡田氏が高市首相が昨年自民党総裁選で、中国による台湾の海上封鎖が発生した想定で、「存立危機事態」に触れているとして追及を開始。