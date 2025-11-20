広く晴れて紅葉狩り日和となった20日の県内。県内の名所・弥彦公園もみじ谷では見ごろが続いています。そんな中、地元の中学生たちが留学生に地域の魅力を英語で伝えました。約4万坪の敷地に赤や黄色の紅葉のグラデーションが広がります。弥彦公園もみじ谷では1週間ほど前から見ごろが続いています。（リポート）「園内の池が水鏡となり紅葉と青空を映し幻想的な景色が広がっています」トンネル越しの紅葉や朱色に塗ら