11月20日はフランス・ボジョレ地区のブドウから作られるワインボジョレ・ヌーボーの解禁日です。今年は成熟度が高く、より濃厚な味わいに仕上がっているといいます。 【長谷川珠子アナウンサー】「濃厚なブドウの赤い色が美しいボジョレ・ヌーボー。良い香りが漂ってきます」ブドウの収穫からわずか2カ月で出荷を迎え、そのフレッシュさが多くのファンをうならせるボジョレ・ヌーボー