老朽化した映写機の更新に向け寄付を募っていた新潟市中央区の映画館シネ・ウインド。目標としていた金額を達成し、無事に新たな映写機が導入されました。11月20日は内覧会が開かれ、寄付した人たちはシネ・ウインドの新たなスタートを見届けていました。 ■映写機が老朽化…機材更新へ寄付募る「目標は1000万円」 今年で開館40周年を迎えた新潟市中央区の映画館『シネ・ウインド』。訪れた人たちが向かったのは客席ではな