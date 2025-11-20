＜CMEグループ・ツアー選手権初日◇20日◇ティブロンGC（フロリダ州）◇6734ヤード・パー72＞米女子ツアーの今季最終戦が開幕した。年間ポイントランキング上位60名しか出られないエリートフィールドは、優勝者が年間女王の称号と、破格の賞金400万ドル（約6億2000万円）を手にする。【写真】おいくらですか？超豪華ロレックスをゲットそこに、今年は史上最多となる日本勢8人が出場。先陣を切るのは日本時間21日午前0時40分に