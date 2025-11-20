■ママ友が怒鳴ってしまった理由とは？カフェ近くの公園のベンチに並んで座ると、春の風が木々の枝を揺らしていました。Bの「話しておいで」という言葉が、まだ胸の中に残っていました。Aは黙ったまま、手を膝の上で組んでいました。私も同じように、何を言えばいいのか分からず、空を見上げました。雲の間から差し込む陽ざしが、少しまぶしかったです。しばらくして、Aが小さく息を吐きました。「……昨日は、ごめん。昨日だけじ