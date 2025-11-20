若者の非行などで警察による警戒が続いている新潟駅周辺ですが、今年増えているのが自転車の盗難被害です。新潟駅周辺では11月20日朝、自転車盗難への注意喚起が行われました。 20日朝、新潟駅の南口広場で警察が呼びかけていたのは、自転車の盗難被害への警戒です。新潟駅周辺と言えば、今年の春ごろから夜に少年少女の複数グループが集まり、飲酒や喫煙・傷害事件を起こすなどの問題が多発。7月には、警察や市が連携し駅