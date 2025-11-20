明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★★★☆今日の運気は総合的によいでしょう。とくに健康運が上々。おいしいものに縁があるでしょう。イタリアン料理にツキありです。B型の運勢……★★★★★前向きな気持ちで最後までやり遂げる事のできる日です。たまっている仕事や宿題をいっきに片付けてしまいましょう。O型の運勢……★★☆☆☆家族との会