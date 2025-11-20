11月19日、東京で発表されたのはドジャーブルーにドジャースのチームロゴが施された特別なボトルの日本酒。大谷翔平選手擁するドジャースとパートナーシップ契約を結んでいる南魚沼市の『八海醸造』がチームのワールドシリーズ2連覇を祝し、国内で限定販売します。【八海醸造南雲真仁 社長】「SAKEを世界に、ということでドジャースの取り組みをさせてもらっ