歌手で俳優の中島健人（３１）が、ＮＨＫ総合で来春スタートのドラマ「コンビニ兄弟テンダネス門司港こがね村店」で主演を務めることが２０日、分かった。中島はＮＨＫドラマ初出演となる。セクシーすぎるコンビニ店長が爆誕だ。本作は小説家・町田そのこ氏の同名小説を実写化。福岡県北九州市・門司港にあるコンビニエンスストアを舞台にした物語で、中島は勤勉なうえに老若男女をとりこにする魔性のフェロモンだだ漏れ店長