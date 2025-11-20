自民党の岸田元首相は20日、会長を務める「資産運用立国議連」の提言を高市首相に渡し、少額から非課税で投資ができる優遇税制「NISA」における年齢制限の撤廃などを求めた。岸田氏ら議連のメンバーは、首相官邸を訪れ、高市首相に直接、提言書を手渡した。提言では、NISAは「ライフプランに沿った安定的な資産形成を支援する最重要ツール」だとして、▼「こども支援NISA」を創設し、「つみたて投資枠」について年齢制限（18歳以上