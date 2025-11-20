中国政府が日本産水産物の輸入を事実上停止している問題について、日本政府は中国への働きかけを続ける方針です。木原官房長官：引き続き中国側には、現在申請中の輸出関連施設の速やかな再登録を含む輸出の円滑化を働きかけていきたい。日本産の水産物のうち、37道府県については中国の輸入再開が決まっていましたが、中国側の手続きが放射性物質を巡るモニタリング検査を理由に止まっています。午後の記者会見で木原官房長官は働