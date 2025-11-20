高市早苗内閣の３閣僚が超党派「マンガ・アニメ・ゲームに関する議員連盟（ＭＡＮＧＡ議連）」（会長・古屋圭司衆院議員）総会に出席。漫画にまつわるエピソードを披露した。ＭＡＮＧＡ議連の所属議員は、昨年の衆院選後に１００人を超えている。この日は日本漫画家協会から里中満智子理事長が出席して行われた。トップバッターとしてあいさつした片山さつき財務相は「（漫画、アニメによるコンテンツ産業は）半導体を抜くと