新日本プロレスのＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ王者のＹＯＨ（３７）が２０日、来年１月４日東京ドーム大会での防衛戦を行う権利を手に入れた。矢野通、マスター・ワトと同王座を保持するＹＯＨは、この日の試合開始前のリングに登場。マイクを握り「俺はさ、こいつ（ベルト）を東京ドームに連れていくって言ったんだよ。俺はこのＮＥＶＥＲが好きで好きでしょうがないんだ。なあ君たち、ＮＥＶＥＲと俺のことをどう思ってんの