絶対安静の入院中に仕事してるのが主治医にバレた！いつも全力！新人漫画家は絶対安静中でも原稿は落とさない！連載が決まり、漫画家としてデビューした島袋全優さん。でもその体は、難病特定疾患である潰瘍性大腸炎を患い、入退院を繰り返すギリギリな状態です。そんな過酷な状況にも関わらず、島袋さんはいつも前向きで全力！漫画の連載はもちろん、卒業制