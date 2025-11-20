◆第３０回東京スポーツ杯・Ｇ２（１１月２４日、東京競馬場・芝１８００メートル）追い切り＝１１月２０日、美浦トレセン前走のサウジアラビアＲＣで３着だったゾロアストロ（牡２歳、美浦・宮田敬介厩舎、父モーリス）は、新コンビのトム・マーカンド騎手が２週連続で追い切りに騎乗。Ｗコースでオルグジェシダ（３歳１勝クラス）を２馬身あまり追走すると、直線では内に進路を取り馬なりのまま併入した。鞍上は「状態は良さ