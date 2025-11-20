２０日放送のＮＨＫ報道番組「ニュースウオッチ９」（月〜金曜・午後９時）では、金曜・午後１時５５分）では、史上最悪の死者数で「災害級」とも言われるクマ被害を報じた。この日の番組では、エサを求めたクマが人里に下りてきている現状と柿などのエサがあり続ける限り、クマの冬眠が遅れる可能性があることを指摘。記者キャスターの広内仁氏は「放置された柿の木の伐採などについては自治体から国に支援を求める声があが