◆第４２回マイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）＝２０日、栗東トレセン東西のトップマイラーに英国馬も参戦するマイルＣＳ。「考察」キーポイント編では、栗東滞在で調整を続けるアスコリピチェーノのハード調教を取り上げる。１週前追い切りの後に、黒岩調教師が「毎日（坂路で）１５―１５を２本乗っていますし」と、涼しい表情で言ったことが印象的だ。栗東入り後から先週までの調教履歴を