歌手で俳優の中島健人が、来春スタートのＮＨＫドラマ「コンビニ兄弟テンダネス門司港こがね村店」（全１０話）に主演することが２０日、発表された。同局ドラマは初主演となる。町田そのこさんの同名小説が原作。福岡・北九州市の門司港のコンビニを舞台に、超イケメン店長や訳アリの客、店員たちによる“ハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー”を描く。中島は、コンビニチェーン「テンダネス」門司港こがね村店