宇宙空間は、観測可能な宇宙最初の光「宇宙マイクロ波背景放射」で満たされており、絶対零度より2.73℃ほど暖かい状態です。この温度は、過去の時代に遡るほど暑くなることが理論的に予測されています。慶応義塾大学の小谷竜也氏などの研究チームは、遠い宇宙からやってきたクエーサーの光を分析することで、約74億年前の宇宙の温度を-267.96〜-268.08℃（5.13±0.06K）であると測定しました。これは当時の宇宙の温度が現在より2.4