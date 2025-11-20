【北京共同】中国・北京で25日に予定されていた中国の王文濤商務相と日本企業訪問団の会合が、中国側の要請で延期となったことが20日分かった。関係者によると、高市早苗首相の国会答弁を巡る日中関係の緊張が原因とみられる。