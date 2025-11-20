11月22日の『いい夫婦の日』にちなみ、明治安田生命保険相互会社が夫婦をテーマにした調査を実施。『理想の有名人夫婦』を発表しました。このランキングは、毎年恒例で行われているもので、19日に今年のランキングが発表されました。2025年10月8日〜10月20日の期間でインターネット調査が実施され、20歳から79歳の全国1620人の回答をランキング化したものです。【理想の有名人夫婦（2025年発表）】■同率2位は「大谷翔平選手・真美