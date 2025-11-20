（台北中央社）労働部（労働省）は20日午後、従業員の休暇取得に関する規則を改正し、来年1月1日以降、1年当たりの病気休暇が計10日を超えない場合、雇用主は従業員に対して不利益な取り扱いをしてはいけないと定めると発表した。台湾では今年、エバー（長栄）航空の客室乗務員が病気を抱えながらも勤務を続け、帰国後に死亡したことを受け、一部企業で従業員が人事評価への影響を恐れ、休暇を取得できない状況が問題視された。労