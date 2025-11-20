取材・文：ミクニシオリ撮影：田中 大介編集：中納俊／マイナビウーマン編集部リーダーとは「チームを引っ張る特別な存在」……そう考えている人も多いかもしれませんが、いいリーダー像に正解はありません。だからこそ「特別感」こそがリーダーの素質とも限りません。「むしろ、リーダーはチームの一員。リーダーも、チームやメンバーに支えられているんです」そう語ってくれたのは、大阪ガス資源海外事業部課長・山本 綾子さん。