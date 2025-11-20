TSIの公式ブランドモール「mix.tokyo」は、11月20日〜11月25日の5日間、東京ミッドタウン日比谷にて初のPOPUPイベント「POP UP STORE meets HOLIDAY」を開催します。そのオープンを記念し行われた「mix.tokyo POP UP STORE meets HOLIDAY」オープニングイベントには、お笑い芸人・3時のヒロインの3人と、アーティストのMatt Roseさんが登壇。多彩なゲストが登場し、イベントに華を添えました。■mix.tokyoブランドをまとった4人の