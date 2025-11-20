お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春（49）が20日、自身のインスやグラムを更新。妻でタレントの藤本美貴（40）と10歳長女のほっこりしたショットを投稿した。庄司は「先日長女と3人でランチ2人が楽しそうに話して笑って美しかったから写真を撮る」と、笑顔の藤本と長女の姿を披露。また「そしてかんぱちの塩焼きも美しかったので写真を撮ってたら写り込んできたミキティ」と、藤本がおどけた表情で写真に写り込んだ姿