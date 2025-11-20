台湾メディアの聯合新聞網は19日、中国で日本行き航空券49万枚余りがキャンセルされたとの報道に、台湾の「日本旅行の達人」から「日本観光有事は台湾有事」との声が上がったことを伝えた。台湾有事を巡る高市早苗首相の発言に反発を強める中国は日本への渡航自粛を自国民に呼び掛けており、香港メディアのサウスチャイナ・モーニング・ポストは17日の報道で、呼び掛けのあった翌日（15日）以降、中国の航空会社が記録した日本行き