新日本プロレスの「ワールドタッグリーグ（ＷＴＬ）」が２０日の後楽園ホール大会で開幕。Ａブロック公式戦で辻陽太（３２）＆ゲイブ・キッド（２８）が鷹木信悟（４２）＆ドリラ・モロニー（２８）に敗れ黒星発進となった。新世代のトップ２としてシングル戦線で実績を残してきた辻とゲイブは、「無所属」と「バレットクラブ・ウォー・ドッグス（ＷＤ）」の共闘によってライバルタッグでリーグ戦に出場。同じく無所属＆ＷＤ連