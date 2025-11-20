お笑いタレントの有吉弘行さん（51）が、バラエティー番組『有吉の壁』で映画監督になりムチャブリする人気企画『アドリブ大河』が、『有吉の壁 劇場版アドリブ大河｢面白城の18人｣』（2026年1月16日〜3週間限定 全国公開）として映画化されることが19日、発表されました。今回、監督を務める有吉さんは、「国宝を越えます」とコメント。さらに、佐藤栞里さん（35）が監督補を務めます。映画は、伝説の猿の師匠に刀を教わった剣士“