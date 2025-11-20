2025年11月1日（土）、札幌市西区に鰻の専門店『うなぎのさわべ』がグランドオープンしました。 画像：エンタライフ 『うなぎのさわべ』は、国内外から厳選して仕入れた養殖鰻を使い、1尾1尾丁寧に仕上げた本格的な鰻料理を味わうことができる専門店です。 仕入れの産地は時期により変動しますが、餌や水質の管理が徹底され、臭みの少ない厳選された養殖場から鰻の仕入れを行っており、脂の旨みや身の柔らかさも充実した