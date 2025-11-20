音楽プロデューサーの松任谷正隆（74）がMCを務めるBS朝日『カーグラフィックTV』（毎週木曜後11：00）が、きょう20日に放送される。今回は、名古屋の街に広がる車の祭典『コッパ・チェントロ・ジャッポーネ』を取り上げる。【番組カット】クラシックな黄色いオープンカーで登場した松任谷正隆日本の真ん中に位置し、周囲に自動車産業が盛んな地域が広がる愛知・名古屋。その中心にある栄とその周辺を舞台に、第4回となる『