2024年2月の「ゴリラのひとつかみ」発売以降、健康家電「ゴリラのハイパワー」シリーズのヒットを皮切りに日用雑貨「ゴリ推し企画」、リラックスアイテム「ゴリラリラックス」とラインアップを展開し、シリーズ累計200万個と快進撃を続けるドウシシャのゴリラシリーズ。11月19日にはゴリラのハイパワーシリーズ新製品として、同社初の美容家電のドライヤー「ゴリラのひとふき」を発売しました。速乾を重視したハイパワードライヤー