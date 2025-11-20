ラオス訪問4日目の愛子さまは、古都ルアンパバーンの小児病院を視察されました。愛子さまは20日午後、ルアンパバーン市内にある「ラオ・フレンズ小児病院」を訪問されました。日本のNPO法人が設立・運営し、24時間対応できる地域の小児医療の拠点です。愛子さまは、法人の代表でもある看護師の赤尾和美さんから説明を受けたあと、入院中の子どもたちに対し「お大事に。早く良くなりますように」などと声をかけられました。看護師